Три раза выезжали сотрудники газовой аварийной службы на происшествия только вчера вечером

Из-за попадания воды в газопровод была отклюсена квартира от газа в доме 45а по проспекту Строителей в Альметьевске. При этом последнее техобслуживание плиты и водонагревательной колонки, расположенных в этой квартире, проводилось полтора года назад. А в прошлом году газовики просто не попали внутрь, сообщает пресс-служба Госжилинспекции РТ.

В Набережных Челнах по адресу Новый город, 58/23/3 ночью произошел пожар. Дело в том, что хозяйка разлила на варочной панели масло, что является нарушением правил ее эксплуатации. Ситуация по данному адресу аналогична той, которая сложилась в Альметьевске: последнее техобслуживание газового оборудования также проводилось полтора года назад, а в 2024 году доступ в жилье не был обеспечен. Сейчас эта квартира тоже отключена с установкой заглушки.

В населенном пункте Подлесный Бугульминского района по улице Чистая плохо себя почувствовали несколько человек: мужчина 1989 г. р., женщина 1984 г. р. и дети 2013 и 2015 г. р. Все они были госпитализированы по причине отравления угарным газом. В доме установлены котел, газовый счетчик и принудительная вентиляция. Приехавшие сотрудники газовой службы провели в доме эксперимент: включили принудительную вытяжку в туалете и через несколько минут пошла обратная тяга.

В Казани по адресу на ул. Ботаническая, 17 при проведении техобслуживания выявлено нарушение монтажа газовой водонагревательной колонки – дымоход закрыт натяжным потолком. Жильцы попробовали возмутиться, но газ им все равно отключили. И только после проверки всех квартир, подключили заново.

Напоминаем, что любое газовое оборудование нуждается в обязательной проверке. Как минимум, раз в год.