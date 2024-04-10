Три ребёнка за сутки пострадали в различных ДТП в Татарстане — отчёт Госавтоинспекции

В республиканской Госавтоинспекции отметили, что пострадавшими в результате ДТП стали три ребёнка, попавшие за последние сутки под колёса авто.

Так, накануне 31-летний водитель автомобиля ГАЗель совершил наезд на 15-летнего подростка на улице Копылова в Казани. Мальчик перебегал проезжую часть в неположенном месте и получил травмы.

А на улице Вишневского водитель сам нарушил правила безопасности на дороге и сбил 10-летнего пешехода. 28-летний владелец автомобиля Chevrolet выехал на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на ребёнка, переходившего проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.

Подобное ДТП случилось во дворе одного из домов на Даурской улице. 23-летний водитель автомобиля Škoda, двигаясь задним ходом совершил наезд на 7-летнего велосипедиста. В результате ребенок получил травмы.

Родителей призывают следить за своими детьми и уберечь их от травм, а водителей соблюдать ПДД.