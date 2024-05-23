Три смертельных ДТП за сутки: трагические происшествия на дорогах Татарстана

В Татарстане за последние сутки произошло три смертельных ДТП, унесших жизни людей, пишут сотрудники Госавтоинспекции.

Первый инцидент случился в Казани. 19-летний мотоциклист, по предварительным данным, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Москвич", за рулем которого находилась 49-летняя женщина. После этого мотоцикл наехал на бордюр и дерево. Водитель мотоцикла погиб на месте, а его 13-летний пассажир, не носивший шлем, был госпитализирован.

В Муслюмовском районе 55-летний водитель автомобиля ГАЗ, предположительно, выехал на встречную полосу и перевернулся. Водитель погиб на месте аварии.

Вторая трагедия в Казани произошла с участием трамвая. 42-летняя женщина-водитель наехала на двух рабочих, 1961 и 1962 годов рождения, которые занимались ремонтом трамвайных путей. Один из рабочих скончался на месте, второй был доставлен в больницу.

Госавтоинспекция МВД Татарстана призывает всех водителей строго соблюдать правила дорожного движения, чтобы предотвратить подобные трагедии.