 Три сноубордиста от Татарстана отправятся на Олимпийские игры в Пекин
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Три сноубордиста от Татарстана отправятся на Олимпийские игры в Пекин

В их числе: Вик Вайлд, Милена Быкова и Владислав Хадарин.

Спорт
18 января 2022  15:04

Три сноубордиста от Татарстана вошли в окончательный список, тех кто отправится на Олимпийские игры в Пекин.

Вик Вайлд и Милена Быкова будут представлять нашу страну в параллельном гигантском слаломе, а Владислав Хадарин постарается взять медали в таких дисциплинах, как биг-эйр и слоупстайл.

Все эти спортсмены уже имели опыт выступления на Олимпийских играх, они представляли России и Татарстан в Корее.

Эти же игры пройдут 4 февраля в Пекине.

Напомним, что Вик Вайлд уже дважды становился двукратным чемпионом Олимпиады, сделать ему удалось это на играх в Сочи.

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Три сноубордиста от Татарстана отправятся на Олимпийские игры в Пекин