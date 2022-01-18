Три сноубордиста от Татарстана отправятся на Олимпийские игры в Пекин

Три сноубордиста от Татарстана вошли в окончательный список, тех кто отправится на Олимпийские игры в Пекин.

Вик Вайлд и Милена Быкова будут представлять нашу страну в параллельном гигантском слаломе, а Владислав Хадарин постарается взять медали в таких дисциплинах, как биг-эйр и слоупстайл.

Все эти спортсмены уже имели опыт выступления на Олимпийских играх, они представляли России и Татарстан в Корее.

Эти же игры пройдут 4 февраля в Пекине.

Напомним, что Вик Вайлд уже дважды становился двукратным чемпионом Олимпиады, сделать ему удалось это на играх в Сочи.