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Три студента из Татарстана стали победителями общероссийского конкурса

Лучший председатель совета обучающихся живет в нашей республике.

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Республика
1 декабря 2023  13:32
Автор:
Дмитрий Смирнов

В конкурсе «Студент года» среди профессиональных образовательных учреждений татарстанцы победили сразу в трех номинациях. Это «Председатель совета обучающихся года», «Общественник года» и «Студенческий клуб года»
Минмолодежи РТ.

Всего в конкурсе приняло участие 400 студентов из 60 российских регионов.  Разыгрывались призовые места в 11 индивидуальных и коллективных номинациях. Последний конкурсный этап финала завершился 29 ноября.
Как сообщает Минмолодежи РТ, лучшим председателем совета обучающихся стала Алена Красникова, общественником года — Малика Насибуллина, а звание лучшего спортивного клуба получил СВ «Кураж».
«До сих пор не могу поверить, что победила, — призналась Красникова. — Пока еще не озвучили мое имя, я думала, что у меня нет шансов. Эмоции переполняют, я рада и счастлива. Хочу пожелать будущим победителям: никогда не думайте о гранях возможностей. У каждого есть потенциал и талант, главное — его развивать, тогда все получится».
Как рассказал президент Лиги студентов Татарстана Шамиль Якупов, республику на конкурсе представляли 12 человек. Им удалось одержать победу в трех из пяти номинаций, в которых участвовали представители РТ.

Оценивали ребят общественные, научные и политические деятели страны, спортсмены, деятели искусства и культуры, представители СМИ и медийные личности.

В этом году проект отметил свое 10-летие. Также премия была приурочена к Году педагога и наставника, объявленному президентом России Владимиром Путиным в 2023 году. 

Учредителями и организаторами премии в 2023 году являются Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи», Правительство Республики Татарстан при поддержке Министерства просвещения РФ и программы Федерального агентства по делам молодежи «Больше, чем путешествие».

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