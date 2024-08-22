Три жителя Татарстана предстанут перед судом за коррупцию

В Казани трое местных жителей предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве и коррупционных преступлениях, сообщает СУ СК России по Республике Татарстан.

Речь идет о руководителе транспортной компании, бывшем начальнике отделения по Советскому району отдела ГИБДД УМВД России по городу Казани, а также его знакомом.

По версии следствия, в 2019 году руководитель транспортной компании предложил полицейскому взятку за содействие в беспрепятственном проезде грузовых автомобилей компании через пост весового контроля в Пестречинском районе.

Полицейский, в свою очередь, обратился к своему знакомому, который предложил решить вопрос за вознаграждение в размере от 500 до 1000 рублей за пропуск одного грузовика.

С 2019 по 2021 год руководитель транспортной компании передал полицейскому 429 тысяч рублей, из которых тот оставил себе 214,5 тысяч рублей за посреднические услуги, а оставшуюся часть отдал знакомому, который присвоил эти деньги.

В отношении всех троих обвиняемых возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество», «Покушение на дачу взятки» и «Посредничество во взяточничестве».

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.