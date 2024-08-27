В Казани 13 человек продолжают лечение в больнице от лихорадки Западного Нила

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Город
27 августа 2024  17:11
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане с июля 2024 года зарегистрировано 59 случаев лихорадки Западного Нила, 13 человек остаются в больнице, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского Минздрава.

По данным ведомства, новые случаи заболевания не выявлены. За период с 21 июля 2024 года зарегистрировано 58 госпитализаций, из которых 13 пациентов все еще находятся на стационарном лечении в Республиканской клинической инфекционной больнице.

Министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин подчеркнул, что главными переносчиками заболевания являются перелетные птицы.

По словам главы минздрава, больные проходят лечение, прогноз благоприятный. При повышении температуры, особенно если нет признаков простуды (насморка, заложенности в носу, боли в горле), и температура сохраняется 3-5 дней, необходимо обратиться к врачу. Существуют специальные тесты, которые позволяют подтвердить или исключить диагноз.

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