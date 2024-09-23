Трое мужчин ответят за похищение татарстанца и вымогательство

Следственный комитет России по Республике Татарстан завершил расследование уголовного дела в отношении троих жителей республики. Их обвиняют в похищении человека и вымогательстве, совершенных группой лиц по предварительному сговору.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, преступление было совершено в ночь с 4 на 5 июня 2024 года. Трое злоумышленников, один из которых ранее участвовал в конфликте с несколькими мужчинами, ошибочно решили, что с ними знаком житель Арского района.

Похитители насильно усадили потерпевшего в автомобиль и вывезли в лесополосу. Там, угрожая расправой, они потребовали у него 40 тысяч рублей, а также приказали привести к ним своих знакомых.

После того, как мужчину отпустили, он обратился с заявлением в правоохранительные органы. В кратчайшие сроки подозреваемые были задержаны.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.