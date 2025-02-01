Троих сотрудников исполкома РТ обвиняют в получении взяток за социальные выплаты

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Республика
1 февраля 2025  13:07

Трое сотрудников исполкома в Татарстане предстанут перед судом по обвинению в получении взяток. Следствие установило, что в 2022 году один из обвиняемых, работавший в районном исполкоме, предложил двум знакомым подать заявки на социальную помощь для организации индивидуального предпринимательства.

За гарантированное одобрение их бизнес-планов члены комиссии потребовали взятки в размере 35 тысяч рублей. Несмотря на то, что бизнес-планы были одобрены на законных основаниях, заявители передали взятки сотруднику исполкома после заключения социальных контрактов на сумму 150 и 220 тысяч рублей.

Уголовные дела уже направлены в суд для дальнейшего рассмотрения. Расследование выявило коррупционные схемы, связанные с распределением социальных выплат.

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