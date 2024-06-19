Троллейбус №1 в Казани временно не ходит из-за аварии

В Казани временно приостановлено движение троллейбусного маршрута №1 на участке от улицы Чистопольской до улицы Адоратского. Причиной стало повреждение контактной сети сторонним транспортом.

В настоящее время на месте работают аварийные службы предприятия «Электротранспорт». Они уже приступили к восстановительным работам, но точное время восстановления движения троллейбусов пока не известно.

Пассажирам рекомендуется заранее планировать свой маршрут с учетом временного прекращения движения троллейбуса №1.