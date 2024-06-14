Ту-214: «Летающая лаборатория» из Казани взлетела в небо

В Казани состоялся первый полет самолета Ту-214 после восстановления летной годности. Самолет, созданный на Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова, будет использоваться как «летающая лаборатория» для тестирования различных систем и оборудования в рамках программы полного импортозамещения.

Полет прошел успешно, все системы и оборудование работали без проблем. В ближайшее время самолет будет модернизирован и окрашен.

Этот проект призван сделать самолет Ту-214 первым полностью российским в своем классе за десятилетия. Он станет важной вехой в развитии отечественной авиационной промышленности, доказывая способность России создавать современные и конкурентоспособные самолеты.

Успешный полет Ту-214 является сильным сигналом о том, что Россия продолжает развивать свою авиационную промышленность и не зависит от импортных технологий.