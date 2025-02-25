«Тукаевским» вынесен приговор: длительные сроки за тяжкие преступления

Верховный суд Татарстана поставил точку в деле ОПГ «Тукаевские», вынеся обвинительный приговор семи участникам.

Подсудимые, отрицавшие свою вину и заявлявшие о сфабрикованном деле, признаны виновными в серии убийств, похищении человека и незаконном обороте оружия.

Лидер группировки, Геннадий Кирилов, приговорен к 24 годам лишения свободы. Остальные члены получили от 12 до 19 лет колонии. С

уд также обязал осужденных выплатить 5 миллионов рублей в качестве компенсации семьям погибших, сообщает ИА «Татар-информ».