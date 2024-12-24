Туман и морозы ожидают Татарстан 25 декабря

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Республика
24 декабря 2024  16:12

Гидрометцентр Республики Татарстан сообщает о погодных условиях на ночь и утро 25 декабря. В течение этих часов на территории региона местами будет наблюдаться густой туман, что может значительно ухудшить видимость.

В течение дня также ожидаются осадки в виде небольшого снега. Ветер поменяет направление на южное и юго-восточное, с порывами до 2-7 метров в секунду. Особое внимание водителям: на дорогах возможна гололедица.

Ночные температуры опустятся до -10…-15 градусов, а при ясной погоде мороз может усилиться до -20 градусов. В дневное время воздух прогреется до -5…-10 градусов, в то время как на северных территориях температура может достигать -13 градусов.

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