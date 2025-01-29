Турагент Анджела Мусина арестована по делу о мошенничестве

Сегодня Вахитовский суд Казани выбрал меру пресечения для турагента Анджелы Мусиной, обвиняемой в пяти эпизодах мошенничества.

Женщина была задержана накануне в квартире своего сожителя. До этого следствию не удавалось установить ее местонахождение. Уголовное дело было возбуждено ещё в августе 2024 года, и изначально касалось неизвестного лица. Однако после указаний пострадавших клиентов на Мусину, она стала основной подозреваемой в этом деле.

«Прошу не отправлять меня в СИЗО, а предоставить мне домашний арест. Я веду бизнес уже 20 лет, и все проблемы возникли только в последний год. Я готова обсудить те туры, которые не удалось провести, хотя не согласна с заявленными суммами; я возвращала деньги. Я сотрудничаю со следствием и намерена вести себя как добросовестный обвиняемый», – заявила Анджела Мусина в ходе заседания.

Согласно информации из ряда СМИ, клиенты, пострадавшие от действий Мусиной, покупали туры через казанское туристическое агентство «Адриатика», где она является директором. В результате они столкнулись с неприятной ситуацией, когда ни авиабилеты, ни бронирование отеля не были оплачены.

«2 августа я уехала в Москву на работу. Я не пряталась от следствия и вернулась в ноябре», – отметила Мусина, добавив, что предоставила следователю все необходимые объяснения через мессенджер.

Сегодня суд принял решение заключить Анджелу Мусину под стражу на два месяца.