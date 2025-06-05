«Туран» прояснил судьбу Курбана Бердыева в клубе

Азербайджанский футбольный клуб «Туран» опубликовал в социальных сетях заявление на фоне слухов об уходе главного тренера Курбана Бердыева. В заявлении отмечается, что «контракт со специалистом продолжает действовать, а руководство клуба демонстрирует полную поддержку». Подчёркивается, что Бердыев формирует план предсезонной подготовки и усиления состава на сезон 2025/26.

По итогам минувшего чемпионата «Туран» финишировал на четвёртой строчке и не попал в еврокубки. В Кубке Азербайджана команда вылетела на стадии 1/8 финала, уступив в серии пенальти будущему обладателю трофея «Сабаху».