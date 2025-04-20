Турция возглавила рейтинг популярных направлений из Казани на майские праздники

Анализ спроса на авиаперелёты показал, что 59% пассажиров, вылетающих из Казани в майские праздники, выбирают Турцию.

Топ-5 направлений из Казани:

1. Турция – 59% от общего числа перелётов

2. Египет – 22,8%

3. ОАЭ – 10,5%

4. Российские города – 4,7%

5. Китай – 1,9%

По данным экспертов туриндустрии, общий спрос на путешествия с вылетом из казанского аэропорта в этот период вырос на 50% по сравнению с прошлым годом, что свидетельствует о восстановлении туристического рынка после пандемийных ограничений.