Турция возглавила рейтинг популярных направлений из Казани на майские праздники

Анализ спроса на авиаперелёты показал, что 59% пассажиров, вылетающих из Казани в майские праздники, выбирают Турцию.
Топ-5 направлений из Казани:
1. Турция – 59% от общего числа перелётов
2. Египет – 22,8%
3. ОАЭ – 10,5%
4. Российские города – 4,7%
5. Китай – 1,9%
По данным экспертов туриндустрии, общий спрос на путешествия с вылетом из казанского аэропорта в этот период вырос на 50% по сравнению с прошлым годом, что свидетельствует о восстановлении туристического рынка после пандемийных ограничений.