Турнир по корэш памяти Мусы Джалиля соберет более 40 команд

Ежегодный открытый турнир по борьбе корэш памяти Мусы Джалиля, учрежденный газетой «Ватаным Татарстан», в этом году пройдет в 61-й раз. Соревнования пройдут в казанском дворце единоборств «Ак Барс», ожидается, что в них примет участие свыше 40 команд.

news_top_970_100
Спорт
2 февраля 2024  10:50
Автор:
Владислав КОСОЛАПКИН

 Фото: tatar-inform.ru

Подробнее об этом рассказали в ходе пресс-конференции заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов, исполнительный директор Федерации корэш РТ Марсель Тагиров и 10-кратный победитель турнира памяти Мусы Джалиля Раиль Нургалиев.

В лучшие годы турнир собирал более 400 борцов, в прошлом году их насчитывалось 366. Ожидается, что и на предстоящих состязаниях их будет не меньше. Ввиду открытого характера соревнований в Казань приедут спортсмены из разных регионов, которые продемонстрируют свое мастерство в 11 весовых категориях. Победители получат по 100 тысяч рублей за первое место, по 70 тысяч - за второе, по 50 тысяч - за третье.

- Для борцов турнир памяти Мусы Джалиля - особенный, - поделился Халил Шайхутдинов. - В нашей молодости особо ценным было после победы оказаться на полосе газеты «Ватаным Татарстан». Это считалось очень престижным.

Раиль Нургалиев подчеркнул высокий уровень соревнований. Спортсмены серьезно готовятся к турниру, без этого у них нет шансов на победу.

- Это один из крупнейших и авторитетнейших турниров в нашей стране, он неизменно собирает сильных борцов, - рассказал чемпион.

Особенностью мероприятия станет подведение итогов соревнований прошлого года. Будут отмечены сильнейшие команды республики: Альметьевского, Арского, Кукморского и Балтасинского районов, а также Набережных Челнов. Коллективы получат призы в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

Кстати, на пресс-конференции стало известно, что татарская национальная борьба корэш включена в программу Игр стран БРИКС, которые пройдут в Казани 12 - 24 июня. 

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Ночью на пожаре в Казани спасли шесть человек
Турнир по корэш памяти Мусы Джалиля соберет более 40 команд
Зачем люди идут в социальные сети?
Зачем люди идут в социальные сети?
Дворцу культуры железнодорожников - 65 лет!
Дворцу культуры железнодорожников - 65 лет!
В Татарстане заработает экспертный центр по маткапиталу
Лаишевский район станет местом притяжения яхтсменов
Лаишевский район станет местом притяжения яхтсменов
Общественная палата РТ и «Единая Россия» договорились о наблюдении за выборами
В Казани более 700 школьников записались на проект «Мой первый пояс дзюдо»