Турнир по корэш памяти Мусы Джалиля соберет более 40 команд

Фото: tatar-inform.ru

Подробнее об этом рассказали в ходе пресс-конференции заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов, исполнительный директор Федерации корэш РТ Марсель Тагиров и 10-кратный победитель турнира памяти Мусы Джалиля Раиль Нургалиев.

В лучшие годы турнир собирал более 400 борцов, в прошлом году их насчитывалось 366. Ожидается, что и на предстоящих состязаниях их будет не меньше. Ввиду открытого характера соревнований в Казань приедут спортсмены из разных регионов, которые продемонстрируют свое мастерство в 11 весовых категориях. Победители получат по 100 тысяч рублей за первое место, по 70 тысяч - за второе, по 50 тысяч - за третье.

- Для борцов турнир памяти Мусы Джалиля - особенный, - поделился Халил Шайхутдинов. - В нашей молодости особо ценным было после победы оказаться на полосе газеты «Ватаным Татарстан». Это считалось очень престижным.

Раиль Нургалиев подчеркнул высокий уровень соревнований. Спортсмены серьезно готовятся к турниру, без этого у них нет шансов на победу.

- Это один из крупнейших и авторитетнейших турниров в нашей стране, он неизменно собирает сильных борцов, - рассказал чемпион.

Особенностью мероприятия станет подведение итогов соревнований прошлого года. Будут отмечены сильнейшие команды республики: Альметьевского, Арского, Кукморского и Балтасинского районов, а также Набережных Челнов. Коллективы получат призы в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

Кстати, на пресс-конференции стало известно, что татарская национальная борьба корэш включена в программу Игр стран БРИКС, которые пройдут в Казани 12 - 24 июня.