Турнир по настольному теннису для пенсионеров стал праздником оптимизма

В минувшую субботу в рамках спартакиады «Игры долголетия» в казанском СК «Центр бокса и настольного тенниса» состоялся финал турнира по настольному теннису. В нем приняли участие 84 человека - опытные спортсмены и любители.

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Газета «Казанские ведомости»
21 ноября 2023  10:48

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Сама спартакиада стала подарком для пенсионеров, испытывающих жажду активности. На турнир приходили не за победой, а за радостью общения и энергией движения. В спортивном комплексе царила атмосфера дружбы и взаимовыручки. Участники делились своим опытом, с энтузиазмом помогали друг другу и просто наслаждались каждым мгновением, проведенным на турнире. Важнее результатов игры оказалась возможность поделиться праздничным настроением с другими.

В разных номинациях состязались как профессиональные спортсмены, так и любители. В первой категории среди мужчин победил Ринат Гатауллин, среди женщин-спортсменов - Евгения Вуйович. В категории любителей чемпионами стали Аксана Епифанова и Рустэм Сагиров.

Почетным гостем турнира по настольному теннису проекта «Игры долголетия» стал игрок ватерпольного клуба «КОС-Синтез» Роман Шепелев. Он также принял участие в церемонии награждения и вручил специальный приз от спортивного клуба «Синтез» победителю в категории спортсменов.

Проект привлек внимание не только спортсменов, но и множества зрителей, которые с удовольствием наблюдали за соревнованиями и вдохновлялись настойчивостью и оптимизмом спортсменов. 

Участники турнира по настольному теннису доказали, что возраст не преграда для наслаждения жизнью, просто надо быть открытым для новых возможностей и готовым поделиться своим опытом с другими.

Гулюса ХАСАНОВА, 
слушательница школы 
молодого журналиста «КВ»

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