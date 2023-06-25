Творческое «подполье»: история восхождения звезд Казанского музыкального андеграунда

Джаз – первая запрещенная категория музыки

На улице Баумана отлично показана хронология развития андеграундной музыки, утверждает историк. Первым появидся джаз, он и раньше всех попал в ту самую подпольную категорию музыки. Сейчас джаз считается очень респектабельным направлением, но когда-то был очень даже запрещенным. Первым домом, который рассказывает об истории музыки, стало здание «Казанского подворья» на Баумана, также известного местным жителям как гостиница «Казань».

«Именно в этом здании в 1947 году проживал первый человек, связанный с джазом города Казани. Он вывел его на новый уровень. Приехал он сюда из Китая в 1947 году. Олег Лундстрем прибывает в порт „Находка“ на Дальнем Востоке, и ему предлагают на поселение два города: Екатеринбург или Казань. Он выбирал между двумя городами, потому что в обоих городах была консерватория, а в Казани были места в консерваторию», — рассказал Руслан Мухаметов, экскурсовод и админ Телеграм-канала Underground Kazan.

В гостинице «Казань» жил Олег Лундстрем, когда только приехал в наш город.

Лундстрем прожил в этом здании около двух месяцев. Его вместе с большим оркестром из 19 человек в городе приняли хорошо, но потом начался печальный период для музыкантов — «эпоха разгибания саксофонов».

«Дело в том, что в 1945 году начинается охлаждение в отношениях между Советским Союзом и США. Джаз у нас был признан идеологически неправильной музыкой, и джазменов стали запрещать. В итоге, оркестр Лундстрема разгоняется и ребята ищут себя в подпольных форматах», — говорит экскурсовод.

До сих пор действующий кинотеатр «Родина» стал для них основным местом работы оркестрантов. Это здание служит кинотеатром уже более 100 лет. Выглядело изначально оно немного иначе, в 1938 году его реконструировали. В 40-е года уже было довольно много озвученного кино, но было и много немого, необходим был аккомпанемент. Также музыканты завлекали зрителей, играли музыку в антрактах, можно сказать, пропагандировали кино.

​​​​​​Кинотеатр «Родина» уже более 100 лет стоит на Баумана и не меняет свое название.

В 1953 году умер Иосиф Сталин, но музыканты все еще опасаются выходить в свет. В 1954 году оркестр Лундстрема решает записать пластинку, где еще не звучит чистый джаз, но какие-то мотивы присутствуют. Слушатели приняли диск очень хорошо. В 1955 году ребята решили, что пора выходить из подполья, и они с блеском выступают в «Родине».

«Здесь в 1955 году состоялось 10 концертов Олега Лундстрема, и на последнем концерте их посетил гость из Москвы. Он очень впечатлен игрой оркестра, подходит после концерта к Лундстрему и говорит, что их уровень значительно перерос уровень Казани. И он предлагает им улететь в Москву и стать оркестром Всесоюзного значения. Ребята среагировали понятным образом — не поверили», — добавил Мухаметов.

Однако в 1956 году был подписан указ о том, что оркестр Лундстрема организуется в системе Госконцерта. Музыканты долго гастролировали по стране, но их официальной резиденцией оставалась Казань, в Москве музыкальной базы не давали. В 1964 году оркестр разделился на две части — одна уехала в Москву, вторая осталась в Казани.

«80-е стали новой эпохой андеграунда»

В 1986 году в Казани был впервые организован брейк-дэнс марафон, город в этой направлении был на одном уровне с Москвой и Санкт-Петербургом. Еще одна яркая история произошла в 1987 году, когда в Казань впервые приехал коллектив панков и Петербурга.

«Коллектив назывался „Объект насмешек“, во главе стоял Саша Рикошет. Они остановились в Молодежном центре. Ребята хотели погулять, но их все отговаривали, ребята вглядят как истинные панки — с ирокезами, их человек семь. Но панки из Питера были достаточно боевыми, их четыре раза забирала милиция. За то, что они дрались с милицией», — говорит экскурсовод.

В 1986 году в Казани был организован брейк-дэнс марафон.

Они шли по Кремлевской дамбе, за ними начала идти толпа зевак. Сначала набралось 10 человек, потом 20, но после набралось человек 200. Все могло закончиться плохо. В итоге ребята остановили машину, да не просто машину, а милицейскую. В итоге они потом всем рассказывали, что в Казани милиция их бережет, а в Питере почему-то бьет, перессказывает бытующую легенду историк

Хип-хоп в Казани начал активно выходить в свет в 80-м году, в 92-м году появились рэперы, а в 95-м начали появляться граффити. Поначалу не было разделения на сферы – все и рисовали, и танцевали.

«2020-й возродил в Казани ночную жизнь»

В 1984 году в Казани начинает появляться рок-музыка. Группа «Наутилус Помпилиус» выступила здесь с концертом и вдохновила местных музыкантов на организацию своих групп.

«Кстати, новая эпоха андеграунда для Казани началась в 2020 году. У нас это не теряет своей актуальности до сих пор. Все думали, что больше никогда такого не будет, но вот появилось», – поясняет экскурсовод.

Дом Астермана на Баумана и сегодня продолжает собирать представителей андеграунда.

В 1985 году молодежная политика в Казани была достаточно необычна, и президент первого казанского рок-клуба был ярким тому подтверждением. В доме Астермана, где сегодня тоже собираются представители андеграунда, один из первых казанских байкеров продавал там мотоциклы. На этом месте потом было много интересных заведений. Здание сейчас совмещает две культуры — рок и хип-хоп.

«Казалось бы, в 2020 году, когда произошел карантин, это должно было прибить ночную жизнь Казани, но ничего подобного — произошел совершенно обратный эффект. Город Казань ночью расцвел. Сейчас в Казани около 200 баров, ресторанов и кафе. Татарстан в этом плане превосходит всех в Приволжском федеральном округе. Ближайшие конкуренты — Башкирия, Самара и Нижний Новгород отстают в два раза», – говорит Рустан Мухаметов.