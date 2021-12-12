 «Ты у нее на мушке. Впереди камера»: солистка «АИГЕЛ» Айгель Гайсина озвучила Яндекс.Карты
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«Ты у нее на мушке. Впереди камера»: солистка «АИГЕЛ» Айгель Гайсина озвучила Яндекс.Карты

В озвучке певицы из Набережных Челнов можно услышать более 160 фраз.

Спецпроекты
12 декабря 2021  17:47
Автор:
Николай Лукоянов

Солистка «АИГЕЛ» Айгель Гайсина озвучила более 160 фраз для Яндекс.Карты. Она присоединилась к проекту «Свои в городе», где знаменитости могли озвучить фразы для движения по автомобильным маршрутам.

Айгель Гайсина использовала слова и аформизмы из своих стихов, которые отсылают ко всему творчеству группы «АИГЕЛ». Ее голосом можно услышать такие фразы: «Я нашла более быстрый маршрут. Скажи, офигенно?» и «Ты у нее на мушке. Впереди камера». По завершению маршрута Айгель прощается с водителем и говорит: «Как мне грустно молчать тебе вдогонку. До встречи».

Чтобы выбрать голос солистки «АИГЕЛ» в личном профиле приложения, нужно зайти там в «Настройки», открыть «Маршруты» и затем выбрать «Звук» и «Голос».

Также для пользователя предоставляются озвучки от Ренаты Литвиновой, «Касты», Wylsacom, Ильи Лагутенко, Zivert и Ирины Горбачёвой. В Яндекс.Навигаторе голоса появятся позже.

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