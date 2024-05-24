Тысяча роз украсит обновлённый Парк Горького после реконструкции

Мэр Казани Ильсур Метшин провел выездное совещание по благоустройству парка имени Горького в рамках подготовки к саммиту БРИКС. Завершение двухлетних работ по обновлению входной группы и территории у Вечного огня запланировано на 30 августа. Об этом пишет пресс-служба мэрии.

Фото: мэрия Казани

Метшин сообщил, что благодаря подготовке к саммиту БРИКС работы по благоустройству ведутся на 16 зеленых участках города. Входная группа парка Горького была ранее благоустроена к 1000-летию Казани и Универсиаде 2013 года. Однако рост города и увеличение потока посетителей парка потребовали новых работ по обновлению. Треть всех работ уже выполнена, и завершение планируется к концу августа.

На следующей неделе начнется укладка гранитного покрытия на подходах и лестницах к монументу мемориального комплекса. Используется три вида гранита – «серая скала», «блэк гэлекси» и «роял вайт». Архитекторы проекта выбрали расцветку на основе исторических фотографий. Также будет заменено освещение и информационные таблички о достижениях Владимира Котельникова.

Цветник с розами, который соединит площадь с монументом, также будет завершен. Высадка тысячи роз начнется в ближайшее время. Ранее на площади была высажена сирень в кадках.

Зелёная зона между Арским кладбищем и монументом станет зоной для спокойного отдыха с велосипедными дорожками. Укладка нового покрытия тротуара с озеленением на площади более одной тысячи квадратных метров почти завершена. На велодорожке укладывают новое асфальтобетонное покрытие, устанавливают освещение и малые архитектурные формы.

Площадь благоустройства входной группы парка Горького составляет 1,7 га. В прошлом году была создана парадная зона перед монументом, изменена зона остановки общественного транспорта и спуски в подземный переход. В текущем году обновляются сам монумент, подземный переход и остановочный павильон с противоположной стороны ГТРК «Корстон».

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