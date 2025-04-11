Тюлячинский район представил инвестиционный потенциал в Агентстве инвестиционного развития Татарстана

Сегодня в Агентстве инвестиционного развития Республики Татарстан прошел Муниципальный час, посвященный экономическим и инвестиционным перспективам развития Тюлячинского муниципального района.

Глава Тюлячинского муниципального района Айрат Фатхуллин представил доклад об экономических и инвестиционных перспективах района. Участники мероприятия также заслушали доклады руководителей ключевых предприятий района: генерального директора ООО «ЛМР Пласт» Госмана Кабирова, директора ООО «Питомник Растений «Тюлячи» Наиля Гарифуллина и учредителя и генерального директора ООО «Ихлас» Инсафа Гарипова. Они расскажут о реализации конкретных инвестиционных проектов на территории района.

В рамках мероприятия состоялось вопросно-ответная дискуссия, где участники смогли задать вопросы и получить развернутые ответы от представителей органов власти и бизнеса.