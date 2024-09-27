Здание тюрьмы, спиртзавода и еще 7 объектов в Мамадыше включат в реестр ОКН

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Республика
27 сентября 2024  13:41
Автор:
Эндже Гарафиева

В Мамадышском районе Татарстана девять исторических зданий получат статус объектов культурного наследия. Об этом пишет пресс-служба комитета РТ по охране ОКН.

 Фото: © комитет РТ по охране ОКН

Среди них – пятиглавая каменная церковь преподобной Ксении, построенная в конце XIX века елабужским купцом Распоповым, здание спиртзавода 1883 года, основанного мамадышским купцом Иваном Щербаковым, а также особняк купца Никанора Щербакова, где в 1917 году была провозглашена советская власть в Мамадыше.

В список объектов, которые получат статус объектов культурного наследия, также войдут здание казарм мамадышского гарнизона конца XIX века, братская могила красноармейцев, героически погибших в 1917 году, могила матроса крейсера «Варяг» Алексея Козырева, дореволюционное здание пекарни, где в начале XX века работал кинотеатр «Зеркало души», а также здание бывшей почтовой конторы и усадьба купца Якимова, где, по данным краеведов, останавливался писатель М.Е. Салтыков – Щедрин. Помимо этого, здание бывшей тюрьмы XIX века.

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