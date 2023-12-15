У 650 детей с ОВЗ исполнились заветные желания благодаря фестивалю «Возьмемся за руки, друзья!»

13 декабря в ДК имени Саид-Галиева Казани прошел гала-концерт фестиваля «Возьмемся за руки, друзья!». Среди его участников были 650 детей и 34 республиканских учреждения. В общем 70% участников проекта являются сиротами, воспитанниками домов-интернатов и специальных учреждений. Кроме них участвуют также непрофессиональные деятели, ребята представят песни, танцы, чтение литературных произведений, игру на инструменте и др.

Глава администрации Советского района Роман Фатхутдинов так охарактеризовал цель этого мероприятия: «Наша задача показать реальные моменты из жизни ребят от этапа начала подготовки до тех эмоций, которые они получают уже на сцене, о работе с педагогами, о страхах и реабилитации, а фестиваль – это та самая площадка, где мы сможем показать весь труд и силу воли наших особенных артистов».

Суть проекта в том, что сразу все участники получают призы от спонсоров. Причем, далеко не все их желания носят материальный характер. Например, кому-то хотелось побывать в аэропорту Казани, узнать основы изготовления хлеба или познакомиться с любимым певцом.

В рамках мероприятия прошла презентация социальной книги для подростков о поиске себя.

Напомним, фестиваль «Возьмемся за руки, друзья!» проводится уже в течение 16 лет в Советском районе Казани.