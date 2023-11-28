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У Бизнес-инкубатора казанского ИТ-парка появилась своя технологическая лаборатория

Накануне в Казани стартовала Российская неделя стартапов, на которой ИТ-специалисты вместе с предпринимателями обсудили различные бизнес-проекты. Важной частью мероприятия стало открытие Hardware-лаборатории Бизнес-инкубатора казанского ИТ-парка.

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Республика
28 ноября 2023  11:50
Автор:
Владислав Косолапкин

Фото предоставлено пресс-службой ИТ-парка

В торжественной церемонии приняли участие президент Академии наук РТ, председатель совета Ассоциации содействия цифровому развитию РТ Рифкат Минниханов, первый заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Илья Начвин и директор ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» Руслан Власов.

«Развитие ИТ-стартапов и технологического предпринимательства в Республике Татарстан является актуальной задачей. В рамках стратегических инициатив в Татарстане широко рассматривается университетское технологическое предпринимательство, благодаря которому к 2030 году в Российской Федерации должно появиться до 30 тысяч проектов. Было четыре волны студенческих стартапов, которое привлекали в том числе и студентов из-за рубежа. Мы участвовали и набрали наибольшее количество заявок. У нас было 442 победителя. На втором месте шла Москва, у которой было 410 победителей, а за ней Санкт-Петербург - 250», - отметил Рифкат Минниханов.

«Это важное событие для молодых развивающихся компаний, которое успешно реализует ИТ-парк. Работе со стартапами в республике уделяется большое внимание, в том числе силами Бизнес-инкубатора и Стартап-хаба, поддерживающими компании на разных этапах развития. Резиденты, их продукты и услуги, а также инновационные решения позволяют ежегодно делать рывок в цифровизации не только в Республике Татарстан, но и в целом во всей стране», - прокомментировал Начвин.

«Hardware-лаборатория Бизнес-инкубатора – новое направление развития Бизнес-инкубатора ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологи «ИТ-парк». Это первая лаборатория-инкубатор в Республике Татарстан, призванная стать точкой притяжения для стартап проектов в ПФО, реализующих свою деятельность по следующим направлениям: робототехника, БПЛА, микроэлектроника, умный дом, вендинго-строение, 3Д-проектирование и моделирование», - рассказал Руслан Власов.

На старте, доступ к лаборатории имеют только резиденты Бизнес-инкубатора, работающие в одном из вышеперечисленных направлений. Она оснащена современным техническим оборудованием: сверлильные станки, лазерно-гравировальный станок, токарный станок, зона 3D-принтеров, паяльные станции, а также всеми необходимыми инструментами. Резиденты Бизнес-инкубатора выступали в качестве основных консультантов при выборе оборудования.

Лаборатория поможет резидентам ИТ-парка быстрее воплощать свои идеи «в металле» и выходить на рынок. На ее базе возможно быстрое создание прототипов технологических решений, эксперименты с объектами. Лаборатория покрывает все потребности для обработки металла, дерева, оргстекла и пластика, также предусмотрена отдельная мастерская и чертежные зоны.

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