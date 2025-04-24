У Центра семьи «Казан» появится постоянная концертная площадка

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Город
24 апреля 2025  17:52

Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил создать стационарную сцену возле Центра семьи «Казан», где традиционно проводят крупные мероприятия. Об этом сообщил мэр Казани Ильсур Метшин на пресс-подходе в рамках фестиваля «Новая волна».

Пока планируется установить легковозводимую конструкцию, которая будет функционировать с апреля по октябрь. В ближайшее время на этом месте начнут монтаж временной сцены для фестиваля «Новая волна», запланированного с 21 по 26 августа. В дальнейшем площадку усовершенствуют с учетом мирового опыта.

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