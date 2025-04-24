У Центра семьи «Казан» появится постоянная концертная площадка

Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил создать стационарную сцену возле Центра семьи «Казан», где традиционно проводят крупные мероприятия. Об этом сообщил мэр Казани Ильсур Метшин на пресс-подходе в рамках фестиваля «Новая волна».

Пока планируется установить легковозводимую конструкцию, которая будет функционировать с апреля по октябрь. В ближайшее время на этом месте начнут монтаж временной сцены для фестиваля «Новая волна», запланированного с 21 по 26 августа. В дальнейшем площадку усовершенствуют с учетом мирового опыта.