У Камского моря выявлены участки, на которых можно создать туристические объекты

В Лаишевском районе РТ выявлен ряд участков, которые могут быть использованы для развития туристической сферы республики. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росреестра по РТ.

Республика
23 октября 2023  11:46
Автор:
Владислав Косолапкин

Всего было выявлено три новых участка, расположенных рядом с туристическим объектом «Камское море». Ранее такие участки были выявлены в Мамадышском и Арском районах республики. На публичной кадастровой карте Росреестра, доступной в сервисе «Земля для туризма», отображаются объекты туристического интереса и пять участков, где возможно создание новых объектов туристической инфраструктуры.

«С начала запуска проекта по вовлечению земли в туристический оборот в Татарстане выявлены земельные участки площадью более 53 га и все они уже доступны для выбора на новом сервисе», - прокомментировал рассказал руководитель Росреестра по РТ Азат Зяббаров.

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