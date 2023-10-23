У Камского моря выявлены участки, на которых можно создать туристические объекты

Всего было выявлено три новых участка, расположенных рядом с туристическим объектом «Камское море». Ранее такие участки были выявлены в Мамадышском и Арском районах республики. На публичной кадастровой карте Росреестра, доступной в сервисе «Земля для туризма», отображаются объекты туристического интереса и пять участков, где возможно создание новых объектов туристической инфраструктуры.

«С начала запуска проекта по вовлечению земли в туристический оборот в Татарстане выявлены земельные участки площадью более 53 га и все они уже доступны для выбора на новом сервисе», - прокомментировал рассказал руководитель Росреестра по РТ Азат Зяббаров.