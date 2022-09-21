 У казанца арестовали грузовую газель за долг в 755 тыс. рублей
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У казанца арестовали грузовую газель за долг в 755 тыс. рублей

У должника есть 10 дней, чтобы возместить причиненный ущерб.

Город
21 сентября 2022  14:52
Автор:
Ольга Ильина

В Казани судебные приставы во время рейда «Дорожный пристав» остановили грузовую ГАЗель. Оказалось, что владелец авто имеет задолженность в 755 тыс. рублей. Он причинил ущерб одной из кредитных организаций.

Ранее о возбужденном исполнительном производстве мужчина знал, но долг не погасил. По этой причине транспорт мужчины арестовали. Теперь у должника есть 10 дней для выплаты ущерба, иначе машину отдадут на принудительную реализацию. Об этом «КВ» сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по Татарстану.

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