У казанца арестовали грузовую газель за долг в 755 тыс. рублей

В Казани судебные приставы во время рейда «Дорожный пристав» остановили грузовую ГАЗель. Оказалось, что владелец авто имеет задолженность в 755 тыс. рублей. Он причинил ущерб одной из кредитных организаций.

Ранее о возбужденном исполнительном производстве мужчина знал, но долг не погасил. По этой причине транспорт мужчины арестовали. Теперь у должника есть 10 дней для выплаты ущерба, иначе машину отдадут на принудительную реализацию. Об этом «КВ» сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по Татарстану.