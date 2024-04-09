У Казанского Кремля, «Парк Хауса», Чаши и в других местах запретят ездить на самокатах

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Город
9 апреля 2024  12:12
Автор:
Эндже Гарафиева

Власти Казани вводят запрет на использование электросамокатов, скейтбордов и других средств индивидуальной мобильности. Параллельно с введением запретов, власти Казани планируют увеличить количество парковок для средств индивидуальной мобильности до двух тысяч. Это обеспечит возможность пользователям этих устройств оставлять свои транспортные средства в безопасном месте и не создавать помех для пешеходов.

В список запрещенных место вошли больше 10 территорий: 
 
- Казанский кремль 
- Парки "Кырлай" и "Урам" 
- ТЦ "Парк Хаус" 
- Парковки у Центра семьи "Казан" 
- Парковки под мостом "Миллениум" 
- Парковки Горкинско-Ометьевского леса со стороны пр. Победы и ул. Родина 
- Нечетная сторона ул. Дзержинского на участке от ул. Чернышевского до ул. Лобачевского 
- Прилегающая к Собору Казанской иконы Божией Матери (ул. Б. Красная, 5б) 
- Промзона ул. М. Миля, промзона ул. Родины 
- Улицы Баумана и Петербургская

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