У Казанского Кремля, «Парк Хауса», Чаши и в других местах запретят ездить на самокатах

Власти Казани вводят запрет на использование электросамокатов, скейтбордов и других средств индивидуальной мобильности. Параллельно с введением запретов, власти Казани планируют увеличить количество парковок для средств индивидуальной мобильности до двух тысяч. Это обеспечит возможность пользователям этих устройств оставлять свои транспортные средства в безопасном месте и не создавать помех для пешеходов.

В список запрещенных место вошли больше 10 территорий:



- Казанский кремль

- Парки "Кырлай" и "Урам"

- ТЦ "Парк Хаус"

- Парковки у Центра семьи "Казан"

- Парковки под мостом "Миллениум"

- Парковки Горкинско-Ометьевского леса со стороны пр. Победы и ул. Родина

- Нечетная сторона ул. Дзержинского на участке от ул. Чернышевского до ул. Лобачевского

- Прилегающая к Собору Казанской иконы Божией Матери (ул. Б. Красная, 5б)

- Промзона ул. М. Миля, промзона ул. Родины

- Улицы Баумана и Петербургская