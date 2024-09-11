У казанского пенсионера украли деньги, получив доступ к его смартфону

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Город
11 сентября 2024  17:54
Автор:
Владислав Косолапкин

67-летний житель Казани обратился в полицию после того, как с его банковского счета пропало около 400 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета», сообщает УМВД РФ по г. Казани.

Злоумышленник позвонил пострадавшему и представился представителем компании, поставляющей электроэнергии. После этого пенсионера убедили установить на смартфон специальное приложение, якобы, предназначенное для поверки счетчика.

Мужчина выполнил инструкции, приложение дало доступ к экрану его смартфона. Злоумышленник сумел похитить все деньги, хранящиеся на банковском счету, получив необходимые коды подтверждения.

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