У казанского пенсионера украли деньги, получив доступ к его смартфону

67-летний житель Казани обратился в полицию после того, как с его банковского счета пропало около 400 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета», сообщает УМВД РФ по г. Казани.



Злоумышленник позвонил пострадавшему и представился представителем компании, поставляющей электроэнергии. После этого пенсионера убедили установить на смартфон специальное приложение, якобы, предназначенное для поверки счетчика.

Мужчина выполнил инструкции, приложение дало доступ к экрану его смартфона. Злоумышленник сумел похитить все деньги, хранящиеся на банковском счету, получив необходимые коды подтверждения.