 У КГЭУ появится спорткомплекс с бассейном в Авиастроительном районе
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У КГЭУ появится спорткомплекс с бассейном в Авиастроительном районе

Площадь для строительства комплекса подарил Президент Татарстана.

Город
11 декабря 2021  17:20
Автор:
Роза Габитова

У Казанского государственного энергетического университета появится спортивный комплекс с бассейном в Авиастроительном районе на улице Голубятникова. Об этом в интервью «Татарстан-24» сообщил ректор вуза Эдвард Абдуллазянов.

План строительства комплекса разрабатывали два года, а площадь на его возведение подарил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

По словам ректора, во время Универсиады в Казани все университеты получили спорткомплексы, однако их вуз остался без него.

Ранее «КВ» сообщали, что за последние 10 лет заработок преподавателей КГЭУ вырос в пять раз.

 

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