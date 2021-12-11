У КГЭУ появится спорткомплекс с бассейном в Авиастроительном районе

У Казанского государственного энергетического университета появится спортивный комплекс с бассейном в Авиастроительном районе на улице Голубятникова. Об этом в интервью «Татарстан-24» сообщил ректор вуза Эдвард Абдуллазянов.

План строительства комплекса разрабатывали два года, а площадь на его возведение подарил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

По словам ректора, во время Универсиады в Казани все университеты получили спорткомплексы, однако их вуз остался без него.

Ранее «КВ» сообщали, что за последние 10 лет заработок преподавателей КГЭУ вырос в пять раз.