У роддома №3 имени Груздева в Казани появился сквер

В Казани благоустроили небольшой сквер на пересечении улиц Бутлерова и Толстого, вокруг бюста Вишневского. Видеоролик с преображениями пространства опубликовали в телеграм-канале Комитета внешнего благоустройства города.

На территории площадью 325 кв.м старое асфальтовое покрытие заменили брусчаткой. Установили новое чугунное ограждение вместо стандартного, смонтировали современные опоры освещения, обустроили цветники с лекарственными растениями и кустарниками. Работу провели в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В сквере посадили душицу, кудрявую мяту, тысячелистник, иссоп, дербенник, спирею серую и японскую – всего 356 растений. Для комфортного отдыха посетителей установили единую радиальную скамью и урны.