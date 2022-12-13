 У татарстанца изъяли более 2,5 тыс. литров некачественного спиртного с добавлением красителей
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У татарстанца изъяли более 2,5 тыс. литров некачественного спиртного с добавлением красителей

Злоумышленник изготавливал алкоголь в своем цехе, а затем сбывал их местным бизнесменам.

Республика
13 декабря 2022  16:13
Автор:
Ольга Ильина

В Татарстане 38-летний татарстанец подозревается в незаконном обороте спиртосодержащей продукции, которую он готовил с добавлением красителей и ароматизаторов. Во время обследования склада, арендованного фигурантом дела, было изъято около 2,6 тыс. литров алкоголя. Об этом «КВ» сообщили в пресс-службе УФСБ по Татарстану.

Из изъятого более 2,3 тыс. литров продукции, содержащей спирт, 305 литров этилового спирта, красители, вкусовые добавки и многое другое. Позже экспертиза показала, что обнаруженный алкоголь не соответствует ГОСТу. Всего было изъято продукции на сумму более 280 тыс. рублей.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что злоумышленник изготавливал алкоголь в своем цехе, а затем сбывал их местным индивидуальным предпринимателям. Возбуждено уголовное дело.

Ранее «КВ» сообщали, что под суд пойдет елабужанин, который обвиняется в сбыте марихуаны и хранении алкоголя без лицензии. В доме обвиняемого нашли 81 грамм наркотиков и 393 литра нелицензированного алкоголя.

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У татарстанца изъяли более 2,5 тыс. литров некачественного спиртного с добавлением красителей
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