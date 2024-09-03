У татарстанцев остался 1 день, чтобы изменить избирательный участок для голосования

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Республика
3 сентября 2024  18:49
Автор:
Эндже Гарафиева

Прием заявлений на голосование по месту нахождения на выборах депутатов Государственного Совета Татарстана близится к завершению.

Избиратели могут подавать заявления до 4 сентября включительно, чтобы выбрать удобный участок для голосования. Заявление можно подать через федеральный портал Госуслуг, в офисах МФЦ или в территориальных и участковых избирательных комиссиях.

На данный момент почти 20 тысяч жителей Татарстана воспользовались услугой «Мобильный избиратель», что подтверждает ее популярность.

С помощью технологии «Мобильный избиратель» на выборах депутатов Государственного Совета Татарстана седьмого созыва избиратели могут голосовать на любом участке в республике, но только за политическую партию.

Выборы депутатов Государственного Совета Республики Татарстан седьмого созыва состоятся 8 сентября. В этот день в республике откроются почти три тысячи избирательных участков, начиная с 7 утра.

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