У татарстанцев остался 1 день, чтобы изменить избирательный участок для голосования

Прием заявлений на голосование по месту нахождения на выборах депутатов Государственного Совета Татарстана близится к завершению.

Избиратели могут подавать заявления до 4 сентября включительно, чтобы выбрать удобный участок для голосования. Заявление можно подать через федеральный портал Госуслуг, в офисах МФЦ или в территориальных и участковых избирательных комиссиях.

На данный момент почти 20 тысяч жителей Татарстана воспользовались услугой «Мобильный избиратель», что подтверждает ее популярность.

С помощью технологии «Мобильный избиратель» на выборах депутатов Государственного Совета Татарстана седьмого созыва избиратели могут голосовать на любом участке в республике, но только за политическую партию.

Выборы депутатов Государственного Совета Республики Татарстан седьмого созыва состоятся 8 сентября. В этот день в республике откроются почти три тысячи избирательных участков, начиная с 7 утра.