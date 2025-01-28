В Казани пенсионерка потеряла 52 тысячи рублей из-за мошенников

В Казани жертвой мошенничества стала 85-летняя женщина. Согласно данным Прокуратуры РТ, злоумышленник выдавал себя за сотрудника сервиса по ремонту телефонов.

Мужчина даже выдал пострадавшей договор об оказанных услугах. Пенсионерке он сообщил, что у нее на телефоне установлено шпионское ПО, которое собирает ее личные данные. Для убедительности он даже имитировал разговор с должностными лицами. За свою «работу» он взял 52 тысячи рублей.

Подозреваемый вскоре был задержан, им оказался 25-летний мужчина, который уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Он признал свою вину и вернул деньги. Тем не менее, прокуратура Кировского района г. Казани утвердила обвинительное заключение, дело передано в суд.