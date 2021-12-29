Убит, но оправдан. Как сталинские репрессии меняли и рушили жизнь татарстанцев

Политические репрессии времен СССР — болезненная тема. Несмотря на то, что прошло уже больше 80-ти лет, многие жертвы до сих пор не реабилитированы и остаются «врагами народа». Но восстановление памяти невозможно без поднятия архивных источников и устного опроса пострадавших.

В конце июля 1937 года был подписан один из самых страшных документов в мировой истории. Это был секретный оперативный приказ НКВД № 00447, положивший начало событиям, называемым «ежовщина».

Приказ определял в «целевую» группу «бывших кулаков, членов антисоветских партий, участников повстанческих, фашистских, шпионских формирований, троцкистов, церковников и активных антисоветских элементов». Причиной для включения в эти группы могли послужить даже самые элементарные мелочи. Например, Любовь Воронец из Костромы получила восемь лет концлагерей за три анекдота, согласно данным проекта «ХХ век. Очевидцы», проводимым информ-агентством ТВ2.

В этом материале мы расскажем истории татарстанцев, столкнувшихся с сталинским террором, репрессиями и раскулачиванием.

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«Память ликвидировать не получится»

Сегодня решением Мосгорсуда был ликвидирован правозащитный центр «Мемориал*» (признан иностранным агентом), занимающийся реабилитацией и восстановлением памяти репрессированных людей. Эта новость произвела большой резонанс в обществе. В частности, помощник Президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова поддержала правозащитный центр в своем Instagram-аккаунте и поделилась историей своей семьи:

"Фишбейн Исаак родился в 1906 году в селе Костинец Грицевского района. В 1938 году был арестован Шепотовским горотделом НКВД по обвинению в преступлениях, предусмотренных в статьях 54-4; 54-6; 54-11 УК УССР.

Исаак получил наказание за «контрреволюционное преступление». Статья 54-4 запрещала всячески помогать «международной буржуазии, не признающей коммунизма». То есть, иностранцам. Нарушением считалась даже медицинская помощь. За такой поступок лишали свободы минимум на три года, конфисковывали все имущество, объявляли врагом трудящихся и лишали гражданства. В некоторых случаях — расстреливали.

Статья 54-6 называется «шпионажем». За передачу информации иностранным государствам людей казнили, называя убийство «высшей социальной защитой».

Последняя статья, за которую Исаак Фишбейн получил наказание, 54-11. Она запрещала любую организационную деятельность, которая потенциально могла стать подготовкой к преступлению.

Решением особой тройки, в 1938 году, за участие в якобы шпионской и вредительской деятельности Исаак Фишбейн был расстрелян в статусе «врага народа». Через 50 лет Исаака признали невиновным и реабилитировали посмертно.

Ребенок Фишбейна, офицер советской армии и инженер-изобретатель, умер в 1987 году сыном врага народа, не дожив до реабилитации отца".

«Я помню. Память ликвидировать не получится», — заключила Наталья Фишман.

«В один момент заходят «раскулачиватели» и все — родные люди больше никогда друг друга не увидят»

Гульзиган Игламова родилась в 1917 году, в селе Новый Баран. Родители в период НЭПа, новой экономической политики, завели торговую лавку. В 1929 году семья попала под раскулачивание. О судьбе этой женщины рассказала «КВ» дочка Гульзиган, жительница Спасского района республики Асия Габдуллина.

Когда большевики пришли в дом, чтобы конфисковать имущество, мама Гульзиган засунула ей под одежду драгоценности. Их семья успела нажить за время работы в торговой лавке: они откладывали деньги, а потом разменивали их на золото. Ребенка отправили к родственникам со стороны матери.

Девочка больше никогда не видела своих родителей. Раскулаченного отца изгнали в Сибирь, а мать — в Самарканд.

«За ведение торговой лавки большевики разрушили семью. Мать и отца разослали по разным концам страны, оторвали от них маленького ребенка. Вы можете себе представить, девочке даже восьми лет не было! В один вечер заходят эти „раскулачиватели“ и все — родные люди больше никогда друг друга не увидят», — говорит Асия.

Дальнейшая судьба ребенка из репрессированной семьи была трудной. В школе Гульзиган никогда не училась, нужно было работать и зарабатывать деньги. На ее долю пришлась Великая Отечественная война, голод и бедность. О судьбе раскулаченных родителей до сих пор ничего неизвестно.

Фото: © https://www.kinopoisk.ru/

Убит, но оправдан

Ганеев Сафаргалей родился в 1891 году в деревне Ляжбердино. По социальному происхождению он был крестьянином, умел читать и писать. У него была жена и четверо детей.

Был членом ВКП(б) и председателем колхоза «Красный октябрь». В сентябре 1932 года он был арестован Марийским областным отделом ОГМПУ. Его приговорили к смертной казни за то, что тот принял в свой колхоз девять кулацких хозяйств и вел с ними деятельность. Суд посчитал, что соучастие в кулацкой деятельности привело к растрате хозяйственного имущества — 450 пудов хлеба и десяти тысяч рублей. Сафаргалей не признал своей вины, но был осужден по статье 58-7 УК РСФСР.

Его казнили через девять дней после приговора. В 1957 году дело Сафаргелея Ганеева отменили, мужчину признали невиновным.

«Мы отправляли запрос в МВД, оттуда и узнали об этой истории. Когда поняли, что моего прадеда не за что убили, были в шоке. Одно дела, когда сидишь на уроках и слышишь об ужасах сталинского времени. Но когда понимаешь, что все это коснулось и твоей семьи — становится страшно», — рассказывает родственник Сафаргалея Владимир Батухтин.