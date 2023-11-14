Участник СВО рассказал о своем боевом опыте

На просветительском марафоне «Знание. Первые» организованном в рамках международной выставки-форума «Россия», выступил Герой России, майор Иван Додосов. Он рассказал, за что получил орден Мужества и звание Героя России. Будучи командиром танкового батальона, он принял непосредственное участие во взятии города Попасная, а затем еще и Лисичанска. Вот именно за это уроженец нашей республики и был удостоен высоких государственных наград.

«Приходилось бить в лобовые атаки, но город не устоял, мы пробили оборону и освободили город Лисичанск, тем самым вышли на исторические границы Луганской народной республики», — вспомимал военный. Он уточнил, что в ходе боев за Попасную после первой лобовой атаки, в которой оказались повреждены 22 танка из 30, его батальон сумел проложить дорогу через лес и выйти противнику во фланг. Затем, по его словам, трем российским танкам пришлось выдержать бой с десятью неприятельскими, уничтожив семь из них.

Иван Додосов родился 7 сентября 1989 года в Пестречинском районе Татарстана. После окончания школы решил поступить в Казанское танковое училище, где вскоре стал одним из лучших курсантов. Специальная военная операция на Украине проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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