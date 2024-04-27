Участникам СВО, получившим ордена и медали, получат выплату в размере пяти окладов

Офицер пункта отбора на военную службу по контракту в Казани Егор Горячев в беседе с ИА «Татар-информ» сообщил, что участники СВО, удостоенные госнаград, могут получить единовременную денежную выплату.

Ее размер составит пять окладов денежного содержания.

«При награждении государственными наградами Российской Федерации или поощрением Президента Российской Федерации, Правительством Российской Федерации военнослужащим, а также гражданам, уволенным с военной службы и представленным к награждению или поощрению в период ее прохождения, выплачивается единовременная выплата за счет средств фонда денежного довольствия военнослужащих в размере пяти окладов», –прокомментировал военнослужащий.