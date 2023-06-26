 Участниками велофеста в Казани станут золотые призеры Универсиады Яна Мартынова и Нафис Миннебаев
news_header_top_970_100

Участниками велофеста в Казани станут золотые призеры Универсиады Яна Мартынова и Нафис Миннебаев

Протяженность маршрута велофеста составит 17 км. Он пройдет от площади у Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма до экстрим-парка «Урам».

Город
26 июня 2023  10:01
Автор:
Дамира Хайрулина

К «Ночному велофесту» в Казани присоединятся специально приглашенные золотые призеры Универсиады-2013 Яна Мартынова и Нафис Миннебаев. Как сегодня сообщила директор Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова, протяженность маршрута велофеста в этот раз составит 17 км и пройдет от площади у Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма до экстрим-парка «Урам».

«Мы предлагаем жителям города поддержать эту идею и прийти на мероприятие с различными атрибутами Универсиады, приветствуются элементы национальных костюмов – сомбреро, тюбетейки, кокошники, что поддержит тематику болельщиков и тематику Года национальных культур и традиций», – сказала она, отметив, что наиболее креативных болельщиков ждут подарки.

Напомним, «Ночной велофест» состоится 1 июля. В этом году маршрут посвящен 10-летию со дня проведения в городе XXVII Всемирной летней Универсиады. В прошлом году событие объединило более 3 тыс. участников из разных городов страны. В общей сложности велосипедисты проехали по улицам столицы РТ 17 километров.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Минниханов сформировал Совет по вопросам повышения качества жизни татарстанцев
В Челнах мужчина зарезал отца кухонным ножом
В Казани 28 июня в связи с праздником Курбан-байрам общественный транспорт начнет работать с 1:30
Ради поездки в Хадж татарстанец выплатил долг по кредиту в 254 тыс. рублей
В мэрии Казани объяснили вырубку деревьев на бульваре по улице Серова
В пяти районах Татарстана зафиксировали почвенную засуху
Ильсур Метшин призвал подключить к охране парков Казани сотрудников УВД
Благоустройство общественных пространств в Казани оценивается более чем в 1,4 млрд рублей