Участниками велофеста в Казани станут золотые призеры Универсиады Яна Мартынова и Нафис Миннебаев

К «Ночному велофесту» в Казани присоединятся специально приглашенные золотые призеры Универсиады-2013 Яна Мартынова и Нафис Миннебаев. Как сегодня сообщила директор Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова, протяженность маршрута велофеста в этот раз составит 17 км и пройдет от площади у Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма до экстрим-парка «Урам».

«Мы предлагаем жителям города поддержать эту идею и прийти на мероприятие с различными атрибутами Универсиады, приветствуются элементы национальных костюмов – сомбреро, тюбетейки, кокошники, что поддержит тематику болельщиков и тематику Года национальных культур и традиций», – сказала она, отметив, что наиболее креативных болельщиков ждут подарки.

Напомним, «Ночной велофест» состоится 1 июля. В этом году маршрут посвящен 10-летию со дня проведения в городе XXVII Всемирной летней Универсиады. В прошлом году событие объединило более 3 тыс. участников из разных городов страны. В общей сложности велосипедисты проехали по улицам столицы РТ 17 километров.