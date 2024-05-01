Участники «Эковесны» в этом году провели больше 5,6 тысяч экологических мероприятий

Почти 1 тысяча татарстанцев подали заявки на участие в республиканском конкурсе «Эковесна», который проходит в рамках санитарно-экологического двухмесячника.
За четыре недели, сообщают организаторы, активисты провели больше 5,6 тысяч различных экоакций – делали скворечники, проводили субботники на родниках, сдавали макулатуру.
Самими активными стали жители Набережных Челнов, Балтасей и Менделеевска.
Большая часть заявок поступила от детских садов и школ в номинации «Экокоманда». Также для регистрации были открыты номинации «Экопомощник», «Экосемья» и «Экообъединение».
К празднику 1 мая участники будут сажать деревья и приводить в порядок свои участники – такими будут задания пятой недели.