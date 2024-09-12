Участники проекта «ПолитЗавод» и молодогвардейцы РТ провели встречу с Лейлой Фазлеевой

Фото: © Пресс-служба Татарстанского регионального отделения «Молодая Гвардия Единой России»

Сегодня в здании Кабинета Министров Республики Татарстан состоялась встреча между заместителем Премьер-министра Лейлой Фазлеевой и представителями общественно-политического проекта «ПолитЗавод», а также активистами «Молодой Гвардии Единой России». Темой обсуждения стали «Возможности для молодежи в государственной службе».

Во время открытой дискуссии Лейла Ринатовна поделилась своим опытом и знанием в государственном управлении, рассказав о перспективах, которые открываются для молодых людей в этой сфере. Участников особенно интересовало, как построить карьеру в политике, с чего начать и какие навыки необходимы для работы госслужащим. Заместитель Премьер-министра подчеркнула: «Если кто-то желает изменить мир, в первую очередь он должен начать с себя».

Спикер также отметила, что одним из важнейших качеств для работы на государственной службе является способность контролировать свои эмоции и управлять собой.

Пресс-служба Татарстанского регионального отделения «Молодая Гвардия Единой России»

Республиканский проект «ПолитЗавод» предоставляет молодым людям возможность пройти открытый конкурсный отбор для активного участия в общественной и политической жизни Татарстана. Инициатива реализуется Татарстанским отделением «Молодой Гвардии Единой России» при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия».

С 25 марта начался прием заявок на участие в проекте через сайт politzavod.rf. Все заинтересованные жители Татарстана в возрасте от 18 до 35 лет были приглашены к участию. Заявочная кампания продлилась до 12 мая, после чего каждый кандидат прошел этап собеседований. В результате был составлен окончательный список из 75 участников.