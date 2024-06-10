Участники саммита БРИКС в Казани будут жить у Кремля в номерах за ₽48 000 в сутки

В столице Татарстана полным ходом идет подготовка к саммиту БРИКС, который состоится в октябре 2024 года. Одним из важных элементов подготовки является обеспечение комфортного размещения участников саммита. Госкомитет РТ по туризму проводит инспекцию отелей и готов предложить гостям широкий выбор номеров разных категорий и цен.

«Преображается не только городское пространство, но и инфраструктура гостеприимства», – отметили в комитете.

Особое внимание уделяется обновлению номерного фонда в гостиницах Казани. Так, в Courtyard by Marriott Kazan Kremlin появились новые номера «люкс» и президентский номер, созданные специально к саммиту.

Отель расположен в непосредственной близости от Казанского Кремля, что позволит гостям саммита погрузиться в историческую атмосферу города и ощутить его дух.

Просторный 4-х комнатный президентский номер в современном дизайнерском интерьере оборудован по последнему слову техники и предлагает уникальный вид на Казанский Кремль. Стоимость проживания в нём составляет 48 300 рублей в сутки. Самые оптимальные варианты обойдутся в 10 300 рублей в сутки.