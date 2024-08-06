Участники СВО будут участвовать в патриотическом воспитании детей

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Россия/Мир
6 августа 2024  17:27
Автор:
Эндже Гарафиева

Участников специальной военной операции планируется привлекать к патриотическому воспитанию детей в рамках нового национального проекта «Молодежь и дети». Соответствующее поручение дал правительству и Госсовету президент России Владимир Путин.

Одним из способов реализации инициативы станет развитие в регионах отделений «Центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи» – автономной некоммерческой организации профессионального допобразования.

На развитие центра в 2025-2030 годах поручено предусмотреть максимальные объемы бюджетных средств. Ответственными за исполнение поручения назначены председатель правительства РФ Михаил Мишустин и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

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