Участники СВО будут участвовать в патриотическом воспитании детей

Участников специальной военной операции планируется привлекать к патриотическому воспитанию детей в рамках нового национального проекта «Молодежь и дети». Соответствующее поручение дал правительству и Госсовету президент России Владимир Путин.

Одним из способов реализации инициативы станет развитие в регионах отделений «Центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи» – автономной некоммерческой организации профессионального допобразования.

На развитие центра в 2025-2030 годах поручено предусмотреть максимальные объемы бюджетных средств. Ответственными за исполнение поручения назначены председатель правительства РФ Михаил Мишустин и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.