Участники СВО в Татарстане пройдут углублённые медосмотры до конца апреля

В Татарстане более 1,7 тысячи участников спецоперации до конца месяца пройдут комплексные медицинские обследования с привлечением узких специалистов. Мероприятия организованы в соответствии с приказом Минздрава республики о мониторинге медпомощи ветеранам боевых действий.

Осмотры проводят терапевты, неврологи, стоматологи, ЛОР-врачи и медицинские психологи. Во всех государственных медучреждениях налажен ежедневный контроль за оказанием помощи бойцам.

«Участники СВО – наши герои, и мы обязаны обеспечить им качественную медицинскую поддержку», – подчеркнул министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин. Ведомство держит этот вопрос на особом контроле.