Участников саммита БРИКС в Казани обяжут сдать ПЦР-тесты

В преддверии саммита БРИКС, который состоится 22-24 октября в Казани, организаторы уделяют особое внимание безопасности и здоровью всех участников. В частности, обязательным условием для получения аккредитации на деловую программу станет предоставление отрицательных результатов ПЦР-тестов на COVID-19 и гриппа.

Для удобства участников саммита в Казани будет организовано девять специализированных пунктов тестирования. Они начнут свою работу 21 октября и будут расположены в стратегически важных точках города. В Международном аэропорту, гостиницах, где будут размещены участники саммита, а также на территории выставочного центра «Казань Экспо», где пройдут основные мероприятия деловой программы.

Доступ на мероприятия саммита будет осуществляться только при наличии в системе Фонда Росконгресса информации об отрицательных результатах тестирования.