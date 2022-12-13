 Участок трассы М-12 Казань – Екатеринбург начнут строить в 2023 году
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Участок трассы М-12 Казань – Екатеринбург начнут строить в 2023 году

Сейчас готовится документация.

Республика
13 декабря 2022  16:52
Автор:
Ольга Ильина

Строительство участка платной трассы М-12 Казань – Екатеринбург стартует со следующего года. На данный момент подготавливаются территории, сообщил СМИ вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«Мы участок Казань – Екатеринбург уже проектируем, <…> У нас буквально уже в конце этого года массово выйдут строители на основной ход. Сейчас пока идет подготовка документации, вынос сетей. Мы со следующего года [строительство – прим. Ред.] очень активно развернем», - отметил вице-премьер.

Ранее «КВ» сообщали, что участок трассы М-12, который строится на территории Татарстана, оснастят переходами для диких животных, а также электронными отпугивателями. Об этом сообщил глава Госкомитета РТ по биоресурсам Федор Батков.

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