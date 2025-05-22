Участок улицы Амирхана Еники в Казани отремонтируют по нацпроекту

Как сообщает пресс-служба Миндортранса республики Татарстан, в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Казани стартовали работы по комплексному обновлению 300-метрового участка дороги на улице Амирхана Еники. Ремонтная зона охватывает отрезок от улицы Вишневского до Товарищеской.

В данный момент подрядчики уже приступили к активной фазе работ. В настоящее время уже завершены подготовительные этапы: демонтированы смотровые колодцы, выполнено фрезерование старого асфальтового покрытия и уложен выравнивающий слой нового покрытия.

В рамках проекта запланированы масштабные улучшения дорожной инфраструктуры. Проезжую часть площадью свыше 8 тысяч квадратных метров покроют высокопрочным щебеночно-мастичным асфальтобетоном. Одновременно будет проведен ремонт пешеходных зон общей площадью 1,1 тысячи квадратных метров.

Особое внимание уделяется элементам благоустройства: предстоит замена 980 метров дорожного и 470 метров тротуарного бордюрного камня. Для обеспечения безопасности движения рабочие установят 10 новых дорожных знаков и 200 метров пешеходных ограждений, а также нанесут свежую разметку.

Реализация проекта позволит значительно улучшить транспортную инфраструктуру этого района Казани, повысив комфорт и безопасность для всех участников дорожного движения.