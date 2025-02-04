Учебный онлайн-центр в Казани обманул студентов

Учебный онлайн-центр в Казани оставил более 900 студентов без обещанных курсов и работы.

Записавшись на обучение с гарантией трудоустройства в осенний период 2024 года, многие из студентов даже взяли кредиты, чтобы покрыть затраты на курсы. Однако в конце декабря платформа внезапно остановила свою работу: чаты с преподавателями были удалены, а сотрудники перестали выходить на связь.

С момента подачи заявлений на возврат средств компания не реагирует на обращения студентов уже больше месяца. Попытки дозвониться до директора центра заканчиваются безрезультатно — трубку поднимает лишь автоответчик.

Теперь студенты намерены организовать коллективный иск против компании, требуя возврата денежных средств и ответственности для виновных.