Ученики и сотрудники лицея №79 Казани эвакуированы из-за короткого замыкания

В Казани, в лицее №79 Советского района, произошло короткое замыкание. В результате инцидента 57 учеников и 16 сотрудников смогли самостоятельно покинуть здание. По сообщению ГУ МЧС России по Татарстану, пожар не вспыхнул, и жизни людей ничего не угрожает.

В настоящее время выясняются детали происшествия. Представители МЧС в сотрудничестве с администрацией лицея проводят эвакуацию для определения причин короткого замыкания и реализации мер, направленных на предотвращение аналогичных инцидентов в будущем.