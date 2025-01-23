Ученики и сотрудники лицея №79 Казани эвакуированы из-за короткого замыкания

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Город
23 января 2025  17:49

В Казани, в лицее №79 Советского района, произошло короткое замыкание. В результате инцидента 57 учеников и 16 сотрудников смогли самостоятельно покинуть здание. По сообщению ГУ МЧС России по Татарстану, пожар не вспыхнул, и жизни людей ничего не угрожает. 

В настоящее время выясняются детали происшествия. Представители МЧС в сотрудничестве с администрацией лицея проводят эвакуацию для определения причин короткого замыкания и реализации мер, направленных на предотвращение аналогичных инцидентов в будущем.

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