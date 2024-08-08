Ученые из Казани повысили урожайность пшеницы на четверть

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Республика
8 августа 2024  13:20
Автор:
Эндже Гарафиева

Российские ученые разработали новую технологию, которая позволяет увеличить урожайность пшеницы на 24%, сообщили ТАСС в пресс-службе Казанского государственного аграрного университета.

Секрет заключается в двукратной обработке посевов биологическим препаратом «Псевдобактерин-2». Первый раз его применяют в период формирования колоса, а второй — за две недели до сбора урожая, смешивая с глифосатсодержащим препаратом для ускорения созревания семян. Испытательной площадкой стали поля Арского района.

Новая технология прошла успешные испытания на базе опытного хозяйства КГАУ. По словам руководителя исследования Радика Сафина, она не только повышает урожайность, но и улучшает качество семян, защищая их от опасных заболеваний. Важным преимуществом является и экологичность метода, он позволяет снизить использование химикатов.

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